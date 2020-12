VERSILIA – È NATA LA RETE VERSILIESE CONTRO LA CRISI

La RETE ha visto la convergenza di soggetti politici, sindacali e di movimento, oltre che a singoli, impegnati sul territorio specialmente sul fronte sociale, sanitario e ambientale. In queste settimane di restrizioni infatti in tante e tanti abbiamo sentito la necessità di confrontarci per capire come affrontare una fase che si preannuncia estremamente grave sotto tutti i punti di vista.

Nostro obiettivo è rivolgerci a chi, con ruolo e doveri per legge, (sindaci, Prefetto, Presidente della Toscana) dovrà rivedere le priorità di organizzazione e di intervento. La crisi sanitaria in atto nell’immediato futuro inevitabilmente avrà pesanti ricadute socio-economiche, con lo sblocco dei licenziamenti, gli sfratti per morosità ecc. E’ quindi urgente e necessario che le amministrazioni comunali della Versilia (e non solo) mettano al centro del proprio operato e dei propri bilanci il sostegno delle fasce più deboli della popolazione: questa è l’assoluta priorità.

La questione assolutamente centrale nei mesi a venire crediamo sarà inevitabilmente quella del lavoro/non lavoro. Per questo riteniamo sarà necessario un confronto serrato e più allargato possibile per intervenire e sostenere i lavoratori e le lavoratrici.

In particolare crediamo sia urgente sostenere le vertenze sociali e sindacali in atto e quelle che

inevitabilmente sorgeranno nei prossimi mesi: quelle degli operatori e operatrici della sanità sottopagati, precari ed esternalizzati; quelle di chi lavora nella scuola e che aspetta da mesi lo stipendio; di chi lavora nel turismo spesso nel sommerso del lavoro “nero” e “grigio”; degli operatori della cultura e dello spettacolo privi di sostegni reali; delle piccole attività costrette a chiudere, di chi vive in emergenza abitativa o senza un tetto; delle donne lavoratrici alle quali è triplicato il lavoro di cura di bambini, anziani e disabili; di chi si trova impantanato nelle maglie dei subappalti selvaggi come nella cantieristica navale e nei servizi pubblici esternalizzati.

Due sono le nostre rivendicazioni fondamentali che vogliamo portare per unire tutte queste lotte:

Un REDDITO UNIVERSALE d’emergenza per tutte e tutti, da finanziarsi subito tramite

una PATRIMONIALE che faccia pagare i costi della crisi a chi sta in cima alla piramide sociale.

Hanno aderito al momento: ASIA USB Viareggio, Cantiere Sociale Versiliese, COBAS Versilia, Collettivo DADA BOOM, sindacato della sanità FIALS, NON UNA DI MENO Versilia,Unione Inquilini Viareggio, PaP Versilia, PCL Versilia-Lucca, PRC Versilia, Repubblica Viareggina, Sportello Medico Popolare, Viareggio a Sinistra.

PER FARE QUESTO ABBIAMO BISOGNO DI FORZA.

CHIEDIAMO A CHI CI CONDIVIDE DI UNIRSI A NOI

FB https://www.facebook.com/Rete-Versiliese-Contro-La-Crisi-104860378169790 EMAIL rete.controlacrisi@gmail.com