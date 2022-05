Versilia – continuano i controlli della polizia –

Pietrasanta:

Ieri sera a Forte dei Marmi e a Pietrasanta, nell’ambito di un rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e repressione predisposti dalla Questura, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con un’unità cinofila della Questura di Firenze.

Oltre ai posti controllo, sono stati effettuati controlli approfonditi nei pressi delle zone maggiormente frequentate, a seguito dei quali il cane antidroga ha rinvenuto diversi involucri contenenti hashish e 4 spinelli già confezionati, che evidentemente i ragazzi hanno gettato alla vista degli operatori.

5 grammi sono stati rinvenuti a Pietrasanta, presso la scalinata attigua all’ufficio postale che collega piazza della Repubblica alla stazione, altri 17 grammi sono stati rinvenuti a Marina di Pietrasanta, sul lungomare viale Roma, nei pressi di numerosi avventori in fila per accedere ad un locale.

La sostanza è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti.

Seguiranno altri servizi straordinari volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti e a garantire la sicurezza per la stagione estiva.