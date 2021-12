versatile e moderna per un futuro sempre più pedonale, inaugurata la nuova Piazza Carducci

Versatile, moderna e pronta per assecondare un futuro sempre più a misura di pedoni e sostenibilità urbana. La nuova Piazza Carducci, addobbata per le festività e tra tanti visitatori, è stata ufficialmente inaugurata dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti. Un taglio del nastro partecipato impreziosito dalla presenza della Filarmonica di Capezzano Monte, del direttore della Base Robert Chartier, il tenente colonnello Miguel Flores Rivera a suggellare un’amicizia ed una collaborazione con gli Stati Uniti d’America e di tanti cittadini. Al fianco del sindaco, Giovannetti, per il taglio, c’erano il Presidente del Consiglio Comunale, Paola Brizzolari, il vice sindaco, Stefano Filiè, l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci e all’ambiente, Tatiana Gliori, i consiglieri comunali Irene Nardini e Sandra Da Prato, il dirigente di settore, Valentina Maggi ed il funzionario, Filippo Bianchi.

“Prima di questo intervento piazza Carducci non era una piazza. Era una serie di cose ma tutto tranne che una piazza. – ha ribadito il primo cittadino – Oggi è uno spazio che valorizza il patrimonio storico ed architettonico, la Rocca con i suoi spettacolari profili e la rinnovata fontana di Bicchi, riqualiica l’accesso al centro storico creando un collegamento unico tra la stazione e Piazza Duomo; è uno spazio fruibile e versatile come ha già dimostrato in questi mesi pronto per una progressiva pedonalizzazione. Piazza Carducci è una promessa che nessuno, prima di oggi, aveva mantenuto. Pietrasanta è tornata ad essere un punto di riferimento e di ispirazione nazionale anche grazie alla sua capacità di rilancio degli spazi pubblici. La città deve essere orgogliosa di questa piazza”.

Dietro l’intervento di riqualificazione di Piazza Carducci c’è stato un grande lavoro per rinnovare e dotare parte della città dei sottoservizi come tubazioni per l’acqua e fognature, linee elettriche, internet e videosorveglianza. “L’intervento non si è limitato ad un solo restyling estetico ma ci ha permesso di creare una nuova rete di sottoservizi a servizio delle abitazioni e delle attività commerciali. – ha spiegato Marcucci – Questa riqualificazione rientra in un più ampio progetto di rifacimenti che stanno interessando Piazza Statuto ed interesseranno Piazza XXIV Maggio e Piazza Perich. Spazi urbani che vogliamo rivitalizzare e rifunzionalizzare sulla base delle nuove necessità della città nel rispetto del verde e degli ambienti. Questa amministrazione ha dimostrato, con i fatti, di realizzare grandi opere pubbliche ma anche di essere impegnata ogni giorno, concretamente, per risolvere i problemi delle frazioni e dei cittadini”. Per il Presidente del Consiglio, Brizzolari “la piazza guarda ad un futuro di una mobilità più sostenibile. Adesso Piazza Carducci è la naturale anticamera di Piazza Duomo. Un ingresso degno di una città bellissima che anche in bassa stagione sa essere piacevole, vivace ed attrattiva per visitatori e turisti”.

