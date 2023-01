Veronesi: “Non mi dimetto. Il governo non me lo chiede”

Risponde così a Noi tv il maestro Alberto Veronesi alla richiesta di dimissioni arrivata dai sindaci di Viareggio e Pescaglia e dal partito democratico dopo l’ufficialità della sua candidatura nelle fila di Fratelli d’Italia alle regionali in Lombardia

“Non mi dimetto perché le dimissioni non sono dovute. Risponde così il maestro Alberto Veronesi alla richiista di dimissioni arrivata in queste ore dai sindaci di Viareggio, Pescaglia e dal partito democratico dopo l’ufficialità della sua candidatura nelle fila di Fratelli d’Italia alle regionali in Lombardia : “Se facessi un passo indietro – questa la sua dichiarazione – sarebbe un cattivo segnale per la legge. Il presidente del Comitato è un delegato del presidente del consiglio e con le dimissioni verrebbe meno questo rapporto fiduciario. Ho chiesto anche a diversi membri del governo se mi devo dimettere e mi hanno risposto di no – ha detto Veronesi che nelle prossime ore avrà un confronto diretto con il ministro della Cultura Sangiuliano e con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni”.