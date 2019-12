VERDURE ALLA BERSAGLIERA

lavare le verdure come finocchi, ravanelli, insalata, carote, metteteli in un piatto e iniziate a fare il giro del tavolino (la bersagliera per l’appunto), prendendo ogni volta che passate davanti al piatto un pezzo di verdura, senza sale, senza olio e soprattutto senza mettervi a sedere, bevete tanta acqua, anche un litro, di rubinetto, quella del sindaco spesso ha sapore di amuchina, il sapore vi aiuterà a mangiare poco.

Niente vino, caffè e liquori, gli scarti delle verdure metteteli in una pentola cuoceteli senza nessun tipo di droga o condimento, passatelo col minipimmer e , caso eccezionale, abbrustolite mezza fetta di pane pisano (senza sale) sul gas e fatelo a pezzetti mettendolo nel passato.

Mentre mangiate chiudete gli occhi e pensate a un pezzo di rosticciana sulle braci, ne sentirete anche il sapore.

Ruttino e a letto.

FONTE EZIO LUCCHESI