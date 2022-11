Verdi Lucca – per la campagna annuale di tesseramento

Verdi Lucca per la campagna annuale di tesseramento

Giovedì 24 (dalle 12.30 alle 19.00) e Lunedì 28 Novembre (15.00-19.00) saremo presenti come Europa Verde Lucca in Piazza Napoleone, davanti alla sede del Liceo Artistico Musicale per rilanciare anche a Lucca la campagna di tesseramento annuale ad Europa Verde.

Nell’occasione, parleremo delle nostre battaglie per Lucca, tra cui quella per la salvaguardia di Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Fanciulla del West e Turandot, i cinque grandi lecci di Villa Bottini che rischiano di essere sacrificati in ottemperanza alle solite logiche antropocentriche alla base della crisi climatica e della crisi dell’intera società umana: a tal proposito abbiamo intenzione di lanciare una petizione.

Il tesseramento potrà essere effettuato anche online collegandosi al link:

Su questi, e su molti altri temi, chiamiamo a raccolta la cittadinanza lucchese ecologista e solidale!

Luca Fidia Pardini