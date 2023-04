VerdeMura un week end di fiori, profumi e colori sulle mura di Lucca

VerdeMura un week end di fiori, profumi e colori sulle mura di Lucca

VerdeMura 31 marzo, 1 e 2 aprile sulle Mura di Lucca



Lucca, 31 marzo 2023 – La rara camelia gialla, gli Iris nani, le rose screziate e profumate, le buganvillee più colorate e perfino delle piccole piante provenienti dal Kilimangiaro. VerdeMura vi invia ad un week end di profumi, fiori e colori sulle mura di Lucca, per la quattordicesima edizione della mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, che apre ufficialmente la stagione italiana delle grandi mostre mercato di giardinaggio con oltre 170 espositori italiani e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto e prodotti artigianali di eccellenza e un ricco programma di appuntamenti.

L’edizione 2023 vede protagoniste le camelie, un genere di arbusti orientali dalle forme e colori inesauribili che hanno trovato in Lucchesia una seconda patria: nel sotterraneo del baluardo San Regolo è raccolta una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi, provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni del territorio, con una sezione importante proveniente dalla Villa Reale di Marlia. Oltre alle storiche cultivar lucchesi sarà possibile vedere anche le nuove specie recentemente scoperte in Laos e Vietnam. Visitabili anche le piante conservate all’Orto Botanico e, in via del tutto eccezionale, anche nei magnifici giardini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dove si potrà accedere con le apposite visite guidate. VerdeMura sarà come sempre l’occasione per scoprire piante vecchie e nuove, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti – professionisti o appassionati – in ogni settore del verde, attraverso conferenze, presentazioni delle novità editoriali e laboratori. Fra questi segnaliamo quello dedicato alle succulente e fioriere con il seguitissimo youtuber del verde Francesco Diliddo (sabato alle 10,30 e alle 16 e domenica ore 16); pelargoni antichi strani e insoliti con Gabriele Cantaluppi (sabato ore 11,30), piante e spiritualità e le erbe e le vie del pellegrinaggio con Marco Pardini (sabato ore 15,30).

VerdeMura è anche un evento per famiglie e pone grande attenzione ai più piccoli (ingresso libero fino a 14 anni non compiuti, sempre accompagnati da un adulto) col ricco programma dello Young Gardening, che vede protagoniste anche Mortisia e Mercoledì Addams.

Il dettaglio degli eventi di sabato 1 aprile

ore 10.30 – Succulente: come coltivarle con successo in casa e sul balcone con FRANCESCO DILIDDO youtuber de ‘Il balcone fiorito’.

ore 11.30 – Pelargoni, antichi, strani e insoliti coltivati e presentati da un giovane vivaista con GABRIELE CANTALUPPI del vivaio Green Ever After.

ore 14,30 – Alla scoperta del meraviglioso mondo delle ortensie: la collezione del CREA-OF di SOI – GdL Collezioni Vegetali Specializzate con BEATRICE NESI, ricercatore del CREA Centro di Orticoltura e Florovivaismo- Sede di Pescia (PT).

ore 15,30 – Piante e spiritualità con MARCO PARDINI narratore di storia delle piante, etnomedicina ed etnobotanica.

ore 17 – Profumi di camelia e aromi di tè. Come preparare un tea party con eleganza grazie ai consigli di stile dell’esperta ELEONORA PINELLO di Hill’s Valley Heart in collaborazione con SANDRA BIANCHI della Pasticceria del benessere.