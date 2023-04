VerdeMura ultimo giorno

VerdeMura ultimo giorno

Piante e fiori da tutto il mondo sulle Mura di Lucca

VerdeMura 31 marzo, 1 e 2 aprile sulle Mura di Lucca



Lucca, 31 marzo 2023 – Prosegue ancora domenica 2 aprile la quattordicesima edizione della mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, che ha portato oltre 170 espositori italiani e stranieri sulle Mura di Lucca: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto e prodotti artigianali d’eccellenza.

L’edizione 2023 vede protagoniste le camelie, un genere di arbusti orientali dalle forme e colori inesauribili che hanno trovato in Lucchesia una seconda patria: nel sotterraneo del baluardo San Regolo è raccolta una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi, provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni del territorio, con una sezione importante proveniente dalla Villa Reale di Marlia.

Oltre alle storiche cultivar lucchesi sarà possibile vedere anche le nuove specie recentemente scoperte in Laos e Vietnam. Visitabili anche le piante conservate all’Orto Botanico e, in via del tutto eccezionale, anche nei magnifici giardini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dove si potrà accedere con le apposite visite guidate. VerdeMura sarà come sempre l’occasione per scoprire piante vecchie e nuove, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti – professionisti o appassionati – in ogni settore del verde, attraverso conferenze, presentazioni delle novità editoriali e laboratori. Fra questi segnaliamo alla sala incontri sul baluardo San Regolo, quello dedicato alle succulente e fioriere con il seguitissimo youtuber del verde Francesco Diliddo (domenica ore 16) che spiegherà come far fiorire i balconi; le camelie storiche con Daniele Bosi, Andrea Antongiovanni e Guido Cattolica (11,30); foraging ossia utilizzo di fiori e bacche selvatiche edibili con Emanuela Vanda (10,30). Emanuela Vanda, biologa per 17 anni si è presa cura del Giardino Botanico Alpino Esperia a Sestola, si occupa di educazione ambientale e della sua piccola azienda agricola di montagna. Da non perdere (alle 17) Marco Pardini narratore di storia delle piante. VerdeMura è anche un evento per famiglie e pone grande attenzione ai più piccoli (ingresso libero fino a 14 anni non compiuti, sempre accompagnati da un adulto) col ricco programma dello Young Gardening, che vede protagoniste anche Mortisia e Mercoledì Addams, oltre ai laboratori per piccoli giardinieri oltre alla presenza degli insetti giganti, e di quelli utili come le api.

Fra le curiosità il magnifico tappeto floreale in segatura realizzato dall’associazione Tappeti di segatura di Camaiore, nel sotterraneo dell’orto botanico.

Il dettaglio degli eventi di Domenica 2 aprile

ore 10,30 – Foraging: le regole e i principi per raccogliere e utilizzare le erbe spontanee con EMANUELA VANDA, biologa guida ambientale escursionistica.

ore 11,30 – L’anno delle Camelie: la varietà storiche italiane e lucchesi con ANDREA ANTONGIOVANNI, DANIELE BOSI e GUIDO CATTOLICA.

ore 12,30 – Ricordo di Vito Menchini e presentazione della nuova camelia ‘Gemma di Pescaglia’ con ANDREA CORNEO – Presidente della International Camellia Society – Italia

ore 15 – ‘Il Florilegio di Hollington’ Clark A. Lawrence presentazione del volume illustrato edito da La Liberia della Natura, che ci invita alla riscoperta e alla rilettura delle piante che ci accompagnano in giardino.

ore 16 – Dal caso studio delle capsule del caffè alla produzione di funghi con ROSSANO ERCOLINI e ALEXANDRA ONORATO di Prodotti Rifiuti Zero

ore 17 – Erbe e vie di pellegrinaggio con MARCO PARDINI narratore di storia delle piante, etnomedicina ed etnobotanica. Fra le dimostrazioni pratiche: domenica 2 aprile ore 15 allestire una fioriera per la primavera con FRANCESCO DILIDDO youtuber de ‘Il balcone fiorito’.



ACQUISTA I TUOI BIGLIETTI DI VERDEMURA SU HTTPS://WWW.TICKETONE.IT/ARTIST/VERDEMURA/

w ww.luccacollezionando.com www.verdemura.it/

Seguici su FB, IG @verdemuralucca #verdemuralucca

—