Verde pubblico: messi a dimora sulle Mura 37 nuovi alberi, dono del Rotary Club Lucca

Questa mattina il sindaco Mario Pardini con gli assessori Nicola Buchignani, Cristina Consani e Remo Santini e assieme al presidente del Rotary Club di Lucca Gualtiero Pachetti, al presidente entrante Rotary Giuseppe Lunardini e ad altri soci ha presentato sul baluardo San Salvatore alcuni dei 37 nuovi alberi messi a dimora sulle Mura di Lucca, dono appunto del Rotary Club Lucca.

“Ringrazio il Rotary Club di Lucca che ha avuto la sensibilità di organizzare un’iniziativa così importante per il mantenimento del patrimonio verde di un parco urbano unico al mondo come quello delle Mura – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini – un dono che ha un grande significato ecologico perché aiuta il nostro bilancio di emissioni di CO2 nel percorso per limitare il riscaldamento del pianeta” .

I 37 nuovi alberi donati dal Rotary Club Lucca hanno sostituito e arricchito il patrimonio arboreo delle Mura. In particolare sul Baluardo San Salvatore sono stati messi a dimora 12 frassini che sostituiscono gli olmi decimati dalla terribile Grafiosi dell’Olmo. Inoltre lungo via dei Bacchettoni sono stati piantati 25 pioppi banchi che, in breve tempo, daranno un aspetto lussureggiante e storico alla via. Infatti il pioppo bianco era una delle specie più diffuse sulle Mura di Lucca durante i secoli della Repubblica mentre a partire dal primo ‘800 è stato soppiantato da altre specie molte delle quali esotiche.

“Questo è l’esempio di come pubblico e privato possano contribuire assieme per un fine di grande impatto estetico ed ecologico – affermano gli assessori Buchignani, Consani e Santini – con i progetti di forestazione urbana abbiamo messo a dimora quasi 1000 nuovi alberi, ma se ogni associazione, ogni gruppo di cittadini si impegna come ha fatto il Rotary Club Lucca, da qui a pochi anni avremo compiuto un investimento davvero decisivo per noi e per il futuro di tutti”.