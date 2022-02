Ventesima di campionato per il Bcl, che in questa partita casalinga affronterà il Valdisieve

Basketball Club Lucca – Valdisieve

Ventesima di campionato per il Bcl, che in questa partita casalinga affronterà il Valdisieve di coach Pescioli.

Nella partita di andata per coach Tonfoni non andò bene, fu quasi un bagno di sangue, i suoi ragazzi tornarono a casa con un pesante passivo, al termine della partita, erano venti i punti che separavano le due squadre.

Il Valdisieve è un’altra squadra da temere, visto il risultato dell’andata, ma soprattutto perché si presenterà al Palatagliate, affamata, dopo un digiuno di vittorie che perdura dal 22 gennaio.

Sono cinque le sconfitte che formano la striscia negativa del Valdisieve e tranne l’ultima, contro Montevarchi, chiusa con un meno 4, le altre sono state messe a referto con pesanti differenze, anche sopra i 25 punti.

Le migliori armi della truppa valdissievina sono sempre le stesse, Maltomini, Pelucchini, Occhini e Municchi, tutti ragazzi che con una discreta facilità raggiungono “score” da doppia cifra, e ai fini dell’economia della partita avere quattro ragazzi che ti assicurano non meno di 40/50 punti a partita, è tanta roba.

La “fame” c’è anche tra le fila del Bcl e neanche poca, le ultime due partite perse a pochi secondi dalla sirena, hanno mandato di traverso un ultimo boccone, fin troppo amaro per tutti.

In questo match Tonfoni e suoi ragazzi sfidano la cabala e sono decisi ad arrivare in fondo. “ questa volta non staremo al loro gioco, all’andata ci facemmo sorprendere, forse non eravamo abituati alla forte fisicità e aggressività degli avversari, adesso però le cose sono cambiate, ci siamo fatti le ossa e lo abbiamo dimostrato proprio di recente, insomma la squadra c’è, e la grinta pure, siamo pronti ed attrezzati per confrontarci con tutti ”

La partita di domenica prossima (13 febbraio ) vedrà il ritorno sul parquet, dopo una lunga assenza per infortunio, di Francesco Burgalassi, palla a due alle ore 18:00 al Palasport di via delle Tagliate, ad arbitrare l’incontro saranno i Sig. Panelli di Montecatini e Barbanti di Livorno