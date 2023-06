Ventenne ucciso con un colpo di pistola e uomo barricato in casa

La notizia è ancora frammentaria. Si parla di un giovane trovato morto ed una persona barricata nella casa.

Ipotesi è quindi di un dramma familiare, tutto ancora da definire. Siamo nel Piacentino. Sul posto i carabinieri, che hanno circondato la casa

e tentano di parlare con l’uomo barricato.

È accaduto nel Nel tardo pomerriggo di oggi, Venerdì 2 giugno a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza.

Il giovane morto, si dice per un colpo di pistola, sarebbe un ventenne che sarebbe stato ucciso c all’interno della stessa abitazione.

Il decesso del giovane è stato accertato dal 118, mentre all’interno della casa si trova ora barricato un uomo. Sul posto ci sono i carabinieri del comando provinciale di Piacenza.

Secondo una prima ricostruzione, i soccorritori sono entrati in un abitazione di via Rossi per soccorrere il ventenne, poi morto in ambulanza durante il trasporto. Quindi i carabinieri, avvertiti dai sanitari, sono arrivati nella casa, dov’era presente un’altra persona che però si sarebbe barricata all’interno.

La notizia naturalmente è frammentaria e quindi l’articolo verrà subito aggiornato quando ci saranno dati più precisi.