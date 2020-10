venerdì si presenta il libro “Girasoli e lavanda” della seravezzina Benedetta Colasanti

La biblioteca comunale “Sirio Giannini” ospita venerdì 16 ottobre alle 18:30 la presentazione di “Girasoli e lavanda”, romanzo della giovane scrittrice versiliese Benedetta Colasanti. Il libro, edito da Sensoinverso Edizioni, sarà presentato da Francesca Cecconi. Interverrà l’autrice.

La storia ha per protagonisti Calliope e Gioele. I due si scrivono lettere mai inviate, esprimendo i loro reciproci sentimenti ma senza instaurare un reale dialogo. Gioele fugge in Kenya, Calliope è prigioniera di ricordi e pensieri. Si ritrovano dopo anni, schiavi del silenzio di una relazione piatta eppure segretamente profonda. Calliope e Gioele sono personaggi inventati, ombre di caratteri colti viaggiando. Persone e fatti riguardanti il viaggio in Africa sono invece ispirati alla realtà e sono tratti dal diario che l’autrice ha scritto durante un soggiorno in Kenya di alcuni anni fa.

La presentazione si terrà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia. Per informazioni: 0584 757771/0; biblioteca@comune.seravezza.lucca.it