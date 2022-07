Già tantissime le richieste per partecipare all’evento che riserverà non poche sorprese: ad organizzarlo sarà come sempre il suo ideatore, il ‘re’ dei pierre Maurizio Bendinelli, con consolidata esperienza nel mondo della notte come manager di locali come Twiga, Capannina, Ostras, Sunset, Riviera e, recentemente, ristorante Madeo al Forte; e a gestire la cena sarà Rixò beach presso il bagno Texas che da quest’anno con lo chef Dario Marinaccio segue la proposta gastronomica dello stabilimento balneare. Ma la vera ‘chicca’ sarà rappresentata nientemeno che dalla presenza del dj Fabrizio Caprotti, erede della nota dinastia di imprenditori e affezionato da sempre alla Versilia, che intratterrà il pubblico con la sua selezione musicale.

Il programma aprirà alle 21 con la cena su prenotazione

alle 23,30 party in musica con dj Fabrizio Caprotti e Robertino dj

Per info e prenotazioni: 329.4190430.

“Siamo arrivati alla 23 edizione e torniamo al bagno Texas con tanta voglia di divertirci _ commenta Bendinelli _ ciò che mi ha gratificato è stata l’altissima richiesta

da parte della gente: l’ultima edizione della festa in bianco della Versilia si è svolta nel 2019, abbiamo perso per la pandemia un paio di edizioni, ma adesso ripartiamo

con l’obiettivo di riproporre con energia uno degli eventi più attesi dell’estate che, da sempre, diverte anche nel look con le più originali combinazioni per un abbigliamento unico…ovviamente tutto in bianco. Nella stessa location poi organizzerò il Capodanno estivoPink Party lunedì 15 agosto con tanto di panettone ‘in controtendenza’”