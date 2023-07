Venerdì 28 luglio, in piazza del Teatro alle 18, Giovanna Stefani presenterà “Nina” l’ultimo romanzo della scrittrice fornacina Patrizia Bartoli

Prosegue in questi giorni la rassegna “Itinerari Letterari” organizzata da Fondazione Ricci, Unitre Barga Cento Lumi e Istituto Storico Lucchese sez. Barga in collaborazione con il Comune di Barga: oggi

Venerdì 28 luglio, in piazza del Teatro alle 18, Giovanna Stefani presenterà “Nina” l’ultimo romanzo della scrittrice fornacina Patrizia Bartoli . La Bartoli racconta la storia di una giovane donna fuggita dalla Polonia per approdare prima a Lucca e poi in Garfagnana, in fuga da un amore tradito ma determinata a iniziare una nuova vita. Un romanzo dedicato a tutte le donne, in particolare alla memoria dell’amica Paola, sorella della presentatrice, scomparsa nel 2021. Dato l’argomento trattato la presentazione è patrocinata anche dalla Commissione Pari Opportunità.