VENERDÌ 14 LUGLIO 2023 ALLE ORE 20:30 Lucca il Villaggio dei single con cena sotto e le stelle e musica

EVENTO UNICO!!!!

torna la serata magica del Villaggio dei Single, la serata giusta per fare conoscenze con persone nuove.

nella prima periferia di Lucca!!

Ristorante Il Guercio via per camaiore n 3412 Lucca

La nuova serata originale all’aperto per i single da un’ idea di Luis Paldi ecco per voi:



Cena servita al fresco all’aperto (in caso di pioggia ci sposteremo al coperto) con “Cambio Tavolo”, gli uomini ad ogni portata della cena si alzeranno ed andranno a sedersi al tavolo successivo.

Goditi la vita, è tutto ciò che abbiamo!

Morrissey

Sarà la splendida location del Guercio Lucca che ospiterà questa fantastica serata unica nel suo genere!

Luis Paldi e Marco Vigiani ti faranno trascorrere una bella ed originale serata.

ARRIVO: max h 20:30 (eventuali piccoli ritardi comunicarlo al momento della prenotazione) con verifica prenotazione e pagamento della serata

Inizio cena previsto per le h 21:15 circa

Cena servita al fresco sotto le stelle

CAMBIO POSTO

NOVITA’: allestimento di nuove tavolate con “Cambio Tavolo” gli uomini ad ogni portata cambiano tavolo!

LA CENA MENU TERRA

Antipasto

Primo

Secondo con contorno

Desset

acqua, vino 1 bottiglia ogni 4 persone

caffe’

liquori extra

*Per intolleranze, possibile segnalarle solo al momento della prenotazione

Dopo cena ci divertiremo con la migliore musicaIn consolle Special Guest Marco Vigiani – Organizzazione Luis Paldi



whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

mail a luispaldi@gmail.com (aggiungere il numero di cellulare)

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “Villaggio dei Single 14 luglio”

MOLTO IMPORTANTE PER NOI:

Se hai prenotato e per vari motivi ti sono sopraggiunti imprevisti ti preghiamo gentilmente sempre di comunicarcelo, è una cortesia che ti chiediamo di rispettare e ti ringraziamo.

Ti aspettiamo al più Grande Villaggio dei single della toscana per una serata divertente e ci auguriamo per te ricca di belle sorprese!



a 2,5km

Il Podere di Rosa Via della Pieve Santo Stefano, 563, 55100 Lucca LU

a 3,9 km

Hotel San Marco Via San Marco, 368, 55100 Lucca LU

Telefono: 0583 495010

a 4km

Affittacamere San Marco Via Italico e Quirino Baccelli, 76, 55100 Lucca LU

Telefono: 328 682 4851