E’ stata una partenza da quasi tutto esaurito quella del Carnevale Pietrasantino. Il primo corso, andato in scena domenica 9 febbraio sul circuito dei Pietrasanta, ha registrato 2.775 biglietti staccati al botteghino su un totale disponibile di circa 3.000. Un corso bello con i carri realizzati dalle contrade pietrasantine che sono andati ben oltre le aspettative della vigilia. Molto soddisfatto l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci che ha parlato di “ottima partenza” del Carnevale con i carri che, usciti dagli hangar della Mattonaia, hanno sfilato per la prima volta di fronte al pubblico. “Il livello dei carri e delle mascherate cresce ogni anno – commenta – così come l’atmosfera che si respira. Ho visto i bozzetti sulla carta, ho visto nascere i carri in queste settimane all’hangar ma sono rimasto, e lo dico sinceramente, sbalordito dal lavoro finale. E’ sempre più bello. La sfida è apertissima e non sarà facile per la giuria. Siamo già carichi per il secondo corso”. Si replica domenica 16 febbraio con secondo dei tre corsi programmati. L’ultimo è in agenda domenica 23 febbraio.

Per la prima volta il corso pietrasantino sarà trasmesso all’interno di uno speciale del “Rotocalco” di NoiTV (canale 10) con le immagini e le interviste dei presidenti delle contrade e tanti contributi. E più precisamente sarà in tv mercoledì 12 febbraio alle ore 23.30, giovedì 13 febbraio alle ore 14.00 e sabato 15 febbraio alle ore 13.00. Già visibili sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/mirkoeditor/videos le coreografie delle mascherate.

I biglietti possono essere acquistati (informazioni e prenotazioni anche al 0584.795246, 0584.795281) dalle 13.00 in poi presso le biglietterie allestite all’esterno del circuito di sfilata. Prezzo: ingresso 6,50 euro; gratuito per gli under 10 e over 70.