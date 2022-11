Camaiore – Un esercizio commerciale di Camaiore è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale mentre vendeva un liquido per sigarette elettroniche contenente nicotina ad un minorenne. L’attività rischia adesso la chiusura per 15 giorni e una multa di 3000 euro

Da tempo, anche a seguito di segnalazioni da parte di alcuni genitori, i vigili di Camaiore aveva attenzionato alcuni esercizi per la vendita di generi di monopoli. Durante queste attività di monitoraggio, che hanno interessato tutto il territorio, anche con l’ausilio di agenti in borgese, uno di questi è stato colto in flagrante mentre vendeva un liquido per sigaretta elettronica contenente una percentuale di nicotina ad una ragazza di 17 anni.

A titolare dell’attività è stata dunque notificata la violazione dell’articolo 24 del decreto legislativo sulla somministrazione di tali prodotti a minori.

Sanzione che prevede fino alla chiusura dell’esercizio per 15 giorni e un multa che può arrivare a tremila euro.