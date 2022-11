Vedrai e Pediatrica due nuovi sponsor della Lucchese 1905

Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal Direttore Generale Mario Santoro due nuovi sponsor che saranno presenti sulle maglie della Lucchese. Si tratta di Vedrai Prima di Scegliere e di Pediatrica. Un accordo, che, come ha sottolineato Santoro, legherà la società rossonera a questi due nuove realtà fino al 30 giugno 2023.

“Abbiamo aggiunto due aziende molto importanti – ha spiegato il Direttore Generale – che sono già sponsor di squadre di serie A, e questo ci fa particolarmente piacere e li ringraziamo perché hanno voluto abbracciare il progetto Lucchese. Vedrai, è una società che si occupa di intelligenza artificiale a livello nazionale ed internazionale, con sede a Milano. Oltre alla sponsorizzazione la Lucchese avrà a disposizione un software, che utilizzeremo da gennaio e per noi sarà molto importante perché ci trasmetterà i dati dell’analisi in maniera asettica. Vedrai saprà presente davanti sulle nostre maglie assieme al main sponsor Apige”.

“Sul retro della maglia – ha proseguito Santoro – oltre ad Acqua Silva, che ha deciso di proseguire la collaborazione con noi, ci sarà Pediatrica. Una società leader nella produzione di integratori alimentari e dispositivi medici per i bambini. L’azienda con sede a Livorno ha deciso di abbracciare il mondo Lucchese, con un ampio progetto che coinvolge anche tutto il nostro settore giovanile ed insieme faremo un grande lavoro per i nostri giovani. Sui pantaloncini della prima squadra e di tutti il settore giovanile è presente invece la società McDonald’s”.

“Siamo a buon punto – ha concluso il dg rossonero – mancano ancora un paio di sponsor uno sulla manica della maglia ed un più piccolo sul davanti. Sono comunque molto soddisfatto perché assieme all’ufficio marketing con Gabriele Minchella ed Enrico Scaletta stiamo facendo un ottimo lavoro”.