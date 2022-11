VARIANTE URBANISTICA PER LA NUOVA VIABILITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI PESANTI ALL’AZIENDA SMURFIT KAPPA

IL CONSIGLIO COMUNALE HA ADOTTATO LA VARIANTE URBANISTICA PER LA NUOVA VIABILITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI PESANTI ALL’AZIENDA SMURFIT KAPPA

I tir, che ora accedono da via della Chiesa, avranno ingresso da via dei Banchieri.Sarà realizzato anche un parcheggio pubblico da 70 posti auto

Nella seduta di ieri (mercoledì) il consiglio comunale ha adottato, con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, la variante urbanistica per il nuovo accesso dei mezzi pesanti alla Smurfit Kappa. La variante consentirà di spostare la viabilità di accesso dei tir all’azienda di Lunata, grazie all’accordo raggiunto tra il Comune di Capannori e la storica ditta di imballaggi. L’ingresso alla Smurfit Kappa per i tir, attualmente situato in via della Chiesa vicino alla sede dei Donatori di sangue di Lunata, sarà spostato in corrispondenza della rotonda del Casalino all’altezza di via dei Banchieri. L’ingresso da via dei Banchieri sarà posizionato in modo tale da essere più distante dalle abitazioni presenti e nelle sue prossimità verrà anche realizzata una fascia verde alberata. Questo consentirà di togliere il traffico pesante dal centro di Lunata. In via della Chiesa rimarrà l’accesso carrabile per le auto e per i mezzi sotto i 35 quintali. Inoltre sarà realizzato un parcheggio pubblico da 70 posti auto vicino alla rotonda, tra via Pesciatina e via dei Banchieri. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della variante, durante i quali possono essere presentate osservazioni, la variante diverrà effettiva e l‘azienda potrà iniziare l’iter per realizzare i lavori, il cui avvio è previsto all’inizio del 2023.

“Con l’adozione di questa variante urbanistica da parte del consiglio comunale diamo il via ad un procedimento che possiamo definire storico – affermano gli assessori all’urbanistica, Giordano Del Chiaro e ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Grazie all’accordo raggiunto con l’azienda siamo riusciti a trovare una soluzione, a cui abbiamo lavorato per diverso tempo, ad un problema annoso e molto sentito dai residenti della zona che abbiamo condiviso con la cittadinanza con un incontro pubblico. Sarà infatti eliminato il transito dei mezzi pesanti dal centro di Lunata migliorando la vivibilità di quest’area che sarà anche dotata di un ampio parcheggio sicuramente utile anche per la presenza di numerose attività. Con la nuova viabilità i mezzi pesanti faranno ingresso da via dei Banchieri e con un percorso interno all’azienda che sarà realizzato grazie alla demolizione di alcune volumetrie e che in pratica costeggerà il perimetro dello stabilimento raggiungeranno il magazzino per il carico e lo scarico delle merci che sarà di nuova costruzione. Un’operazione che non prevede il consumo di nuovo suolo, ma anzi la riduzione di 450 metri quadrati delle volumetrie esistenti dell’azienda”.