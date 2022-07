VARI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, questa notte alle 1:15 la squadra distaccamento di Fi-Ovest è intervenuta nel Comune di Impruneta in Via Colleramole, per rimuovere un autoarticolato che sbagliando strada, non riusciva ad effettuare manovra bloccando la circolazione. Sul posto anche l’autogru e i Carabinieri.

🔴 Il distaccamento di Calenzano è intervenuto alle 2:15 nel comune di Signa in Via dei Colli, per l’incendio di rifiuti in un appezzamento di terreno. Richiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali per gli atti di polizia giudiziaria.

🔴 La squadra della sede centrale con il supporto di un autobotte, alle ore 5:00 sono intervenuti nel comune di Bagno a Ripoli in Via di Rosano, per l’incendio di un furgone. Sul posto presenti i Carabinieri.