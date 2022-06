Vandali sdradicano l’autovelox in via di Moriano

Il tutor che rileva le infrazioni sugli eccessi di velocità sulla via di Moriano a Lucca è stato sradicato da ignoti nella notte.

Il tutor che rileva le infrazioni sugli eccessi di velocità sulla via di Moriano a Lucca è stato sradicato da ignoti nella notte. Il fatto è l’epilogo di una protesta che dilaga ormai da oltre due mesi, da quando il rilevatore è stato posizionato sulla strada di competenza provinciale, nei quali sono state numerose le segnalazioni di automobilisti, per la maggior parte residenti in zona, che sono stati multati. La polizia provinciale ha sporto denuncia contro ignoti per l’atto vandalico, mentre la ditta costruttrice dell’autovelox – fa sapere la Provincia – si farà carico del ripristino del tutor. “E’ una vergona che si arrivi a tanto – è il commento del presidente Luca Menesini – Ribadisco che quell’autovelox è stato installato come risposta ad una richiesta di maggiore sicurezza da parte dei residenti della zona. Come detto procederemo ad una verifica dell’impianto e nel frattempo cercheremo di rintracciare i responsabili dell’atto vandalico”.

fonte noitv