Vandali prendono a sassate la vetrina della pasticceria La Soave

Ignoti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno preso a sassate la vetrina della pasticceria La Soave, in viale San Concordio. Per i titolari dell’esercizio, che il mattino successivo hanno rinvenuto il vetro rotto e alcune pietre sui gradini di ingresso, si tratterebbe di un atto vandalico: non sarebbe infatti stato rilevato alcun segno di effrazione.

In attesa dei riscontri delle immagini di videosorveglianza comunale, i proprietari provano ad ironizzare sull’accaduto. Non è la prima volta che la pasticceria viene presa di mira: qualche mese fa, dei ladri, approfittando della presenza del vicino cantiere, erano riusciti ad introdursi nel locale sottraendo un telefono cellulare, il fondo cassa e qualche fetta di torta.