Decoro: valorizzati i cancelli di ingresso della Versiliana, pubblicato l’avviso pubblico per “guardiani” del parco

Valorizzati i cancelli di ingresso del parco della Versiliana. Proseguono gli interventi di manutenzione mirata del verde da parte del Comune di Pietrasanta che in queste ore è intervenuto, dopo il recente sopralluogo del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, sui cancelli di ingresso al bosco e ai sentieri. I cancelli in ferro, posti sugli accessi del viale Apua, viale Morin e via Nizza sono stati “liberati” dalla presenza della vegetazione. Si tratta di un piccolo intervento di decoro e funzionalità che riconsegna ai fruitori del parco la percezione di entrare all’interno di uno spazio verde curato e speciale. Spazio che presto avrà finalmente anche i suoi “guardiani” grazie ad un progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti disoccupati o inoccupati residenti, che abbiano compiuto i 40 anni di età, che dovranno prendersi cura tutto l’anno del suo decoro e della manutenzione del verde. La loro mansione sarà quella di tenere puliti vialetti e viabilità oltre occuparsi dello sviluppo della vegetazione e delle piantagioni effettuate in questi anni. L’elenco dei richiedenti verrà trasmesso dal Comune ad una cooperativa sociale che si aggiudicherà il servizio dopo aver espletato gara pubblica. I selezionati saranno assunti dalla cooperativa con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L’avviso è stato pubblicato sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it

“Abbiamo riscontrato grande interesse nei confronti di questo progetto di rinserimento lavorativo e sociale. – spiega Tatiana Gliori, assessore all’ambiente – L’obiettivo è doppio: dare un lavoro a chi vive in una condizione di vulnerabilità lavorativa avendo perso il lavoro e garantire la manutenzione di uno degli spazi verdi più amati e frequentati da famiglie, sportivi e turisti della Versilia”.

L’avviso pubblico per la formazione dell’elenco permetterà di redigere, sulla base dei requisiti richiesti, un elenco di soggetti che la cooperativa a cui sarà affidato il servizio dovrà esaminare al fine di una assunzione degli idonei in qualità di proprio personale dipendente a tempo determinato.

Per poter accedere al bando sarà necessario avere alcuni fondamentali requisiti: residenza nel comune di Pietrasanta da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente avviso; cittadinanza italiana dalla nascita o conseguita da almeno cinque anni ; disoccupazione/inoccupazione e iscrizione all’ex Centro per l’impiego di Viareggio (ora agenzia regionale per l’impiego); assenza trattamenti pensionistici (invalidità, inabilità, anzianità, vecchiaia, anticipata, rendite INAIL, ecc.) alla data di pubblicazione del presente avviso; possesso di dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e con un indicatore inferiore o pari a 8.265,00 euro; assenza di patologie, seppur lievi, che impediscano lo svolgimento delle mansioni previste dal bando ed età non inferiore a 40 anni.

La domanda, redatta sul modulo predisposto dal Comune ed allegato all’ avviso pubblico (allegato B) dovrà essere in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta, e dovrà pervenire, con libertà di mezzi, entro il 25 agosto2021, entro le ore 12,30 (orario di apertura sportello), all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta , Piazza Matteotti, n. 29, 55045 Pietrasanta. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra citato, non sottoscritte o non corredate dalla documentazione richiesta.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts