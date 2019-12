Vallecchia in festa con la Fiera di S. Stefano, musica, folclore, fede e sport alla Pieve

Tradizione, musica, folclore, fede e sport con la storica Fiera di Santo Stefano a Vallecchia. Torna puntuale come ogni anno giorno dopo la Natale, giovedì 26 dicembre (inizio ore 8.30 con ingresso libero) alla Pieve romanica di Vallecchia la tradizionale fiera organizzata dal Comune di Pietrasanta con il contributo della BVGL con una novità: la presenza della fattoria degli animali di fronte al cimitero (Piazza e via Provinciale). Un’attrazione in più, dedicata alle famiglie, abitata da cavalli, pecore e dai principali animali dell’aia.

Tanti gli appuntamenti in agenda a caratterizzare un evento di aggregazione e incontro che coinvolge tutta la Versilia. Ricco, come sempre, il programma: alle 9.30 al Centro Bettino Pilli la 67esima gara podistica “Coppa Santo Stefano” organizzata da Polisportiva Versilia e Atletica Pietrasanta Versilia, alle ore 11.00 alla Pieve di S. Stefano la Messa Solenne e, a seguire, la visita al presepe che risale alla fine del 18esimo secolo, alle ore 21.15 sempre alla Pieve S. Stefano il Concerto di Santo Stefano con Orchestra diretta dal Maestro Marco Balderi organizzato dalla contrada Antichi Feudi. Insieme al Coro Lirica Versiliese, per la direzione di Elisabetta Guidugli, si esibiranno Alida Berti (soprano), Amalia Scardellato (soprano), Gianni Mongiardino (tenore), RiccardoLio (tenore), Roman Lyulkin (basso), Paolo Ghidoni (violino), Valentina Ciardelli (contrabbasso), Luca Balderi (pianoforte), Johan Bodnarciuc (clarinetto), Andrea Balderi (presentazione) e Marco Balderi (direzione, concentrazione, pianoforte). L’ingresso è libero.