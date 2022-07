VALLE DEL SERRA: PRIMO BILANCIO E PICCOLE MODIFICHE PER MIGLIORARE FRUIBILITÀ E SICUREZZA DELL’AREA

La navetta ogni 30 minuti, anticipate le corse straordinarie

Una cartellonistica ad hoc per segnalare il pericolo di piene improvvise del Serra

SERAVEZZA – Bilancio positivo per il primo week end turistico nella valle del Serra, con alcuni aggiustamenti messi a punto dall’amministrazione comunale, a seguito delle valutazioni effettuate direttamente sul campo e tramite un confronto diretto con i soggetti interessati. Tra le modifiche, piccoli ritocchi agli orari della navetta, la creazione di un percorso pedonale segnalato su via Monte Altissimo e l’installazione di segnaletica sul rischio di piene improvvise del fiume.

Nella consapevolezza della necessità di coniugare al meglio la massiccia frequentazione turistica della zona con le esigenze di sicurezza e le richieste dei residenti, il sindaco Lorenzo Alessandrini e il suo vice Adamo Bernardi hanno compiuto in questi giorni diverse verifiche sul campo, compiendo personalmente il percorso in navetta, analizzando le richieste giunte in questi giorni e guardando a una fruizione sicura e rispettosa dell’ambiente.

La prima modifica riguarda gli intervalli di partenza della navetta (attiva tutti i fine settimana di luglio, dal 1° al 21 agosto tutti i giorni e nel week end del 27 e 28 agosto, dalle 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 19) che partirà da piazza Carducci a Seravezza ogni 30 minuti, mentre le corse straordinarie per Azzano e La Cappella saranno anticipate di un’ora, quindi con partenza alle ore 11.30 e 13.30.

“Si tratta di piccoli aggiustamenti apportati con la verifica diretta del servizio – commenta il vice sindaco Adamo Bernardi -, in questo fine settimana abbiamo constatato come per i turisti fosse più comodo anticipare la visita ad Azzano e La Cappella, così come i 20 minuti di intervallo tra una corsa e l’altra fossero pochi per compiere tutto il circuito, anche in considerazione del fatto che il mezzo deve ovviamente procedere a velocità molto moderata”.

A proposito della sicurezza su via Monte Altissimo il sindaco Lorenzo Alessandrini, recependo le segnalazioni dei residenti che si trovano a transitare su questa strada, ha dato mandato di creare una segnaletica a terra per i pedoni, una “fascia di sicurezza” ben visibile da realizzare lato fiume così che i pedoni percorrano questa arteria su un solo lato e in modo ordinato, senza rischi per la loro incolumità e senza neppure creare disagi ai mezzi che vi transitano, essenzialmente la navetta, i residenti e autorizzati.

“Il bilancio del primo week end è decisamente positivo – aggiunge l’assessore Bernardi – ovviamente continuiamo a monitorare attentamente la situazione, pronti ad apportare ulteriori migliorie laddove si ritenessero necessarie. In attesa, peraltro, di poter attivare il parcheggio alla IMP ancora non accessibile per la momentanea indisponibilità di volontari. Tra i dati positivi c’è sicuramente la creazione di un movimento di gente nel centro del paese, motivo per cui abbiamo creato il punto di raccolta per la navetta a piazza Carducci, usufruendo dei parcheggi gratuiti nell’area medicea e a via Ceragiola. I turisti avranno così modo di passare dal centro e per questo spero che le attività commerciali sappiano cogliere questa opportunità, magari anche attraverso aperture domenicali”.

Altro aspetto su cui punta in modo deciso l’amministrazione Alessandrini è il tema della sicurezza, oggetto di un incontro con il soccorso alpino, al fine di migliorare il coordinamento tra le varie realtà preposte a intervenire in caso di necessità.

La cartellonistica in loro riporta già tutte le indicazioni del caso: il numero 112 per emergenze, la raccomandazione di seguire le indicazioni fornite prima di percorrere i sentieri, innanzitutto indossando vestiario e soprattutto calzature adeguate, non trattandosi di spiagge bensì di sentieri di montagna, talvolta anche impegnativi.

“Proprio per spingere al massimo sulla sicurezza – conclude Bernardi – abbiamo predisposto con la Protezione civile comunale dei nuovi cartelli, che saranno installati in questi giorni, nei quali si segnala il pericolo in caso di temporali o rovesci improvvisi, invitando le persone presenti ad allontanarsi immediatamente dall’alveo del fiume in quanto, proprio per le caratteristiche geomorfologiche del terreno, il fiume Serra va in piena in pochi istanti, rendendo quindi difficile l’evacuazione, con evidenti e gravi rischi per l’incolumità”.