VALLE DEL SERRA: ESCURSIONE SABATO (26 AGOSTO) E ULTIMO FINE SETTIMANA DI NAVETTA

Nardini: “Il prossimo anno nuove escursioni alla scoperta del territorio”

SERAVEZZA – Ultimo appuntamento sabato (26 agosto) con le escursioni nella Valle del Serra, alla scoperta del territorio, dei suoi sentieri, della flora e fauna.

“Tra il mare e le Apuane” è il tema di questo nuovo appuntamento promosso dal Comune con il Corchia Park che mette a disposizione le sue qualificate guide ambientali.

Il ritrovo è sabato alle ore 8 a Palazzo Mediceo di Seravezza e da qui partenza per questo itinerario che accompagnerà nel cuore della Valle del Serra, alla scoperta della flora e della fauna locale, così come degli eventi storico-culturali del territorio.

La durata dell’escursione è di tre ore, prevede un dislivello di 300 metri ed ha un costo di 15 euro a persona. L’escursione si terrà con un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 25. È richiesta una attrezzatura idonea, ovvero scarponcini da trekking, abbigliamento comodo e una bottiglia di acqua.

Si tratta di una iniziativa voluta dalla consigliera comunale Tessa Nardini, delegata al turismo, con l’obiettivo di far conoscere il territorio, nella fattispecie la Valle del Serra, andando oltre quelli che sono i luoghi più conosciuti di questa zona, ovvero Desiata, Pozzo della Madonna e i diversi tratti del Serra frequentati ogni estate da numerosi turisti.

“Questo primo anno ha rappresentato una sorta di sperimentazione – spiega Tessa Nardini – per giungere l’anno prossimo a un programma più articolato, con un numero maggiore di date e magari con una differenziazione di tipologia delle escursioni. La ricchezza del territorio merita di essere conosciuta e apprezzata attraverso iniziative capaci di valorizzarlo in ogni sua peculiarità, attraverso attività sostenibili, rivolte agli amanti della natura e desiderosi di conoscere caratteristiche morfologiche, piante, animali”.

La visita necessita di prenotazione alla segreteria del Corchia Park, al n. 0584 778405 o all’indirizzo email info@corchiapark.it.

A proposito della Valle del Serra, la navetta sarà attiva sabato 26 e domenica 27, ultimi due giorni per usufruire di questo servizio gratuito, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, con corse ogni 30 minuti circa da piazza Carducci a Seravezza e fermate presso la ex cava IMP, Desiata, Pozzo della Madonna, infine Azzano e la Cappella come corsa straordinaria che verrà attivata su richiesta.

Per quanti usufruiranno del servizio è consigliato lasciare il proprio mezzo nei parcheggi gratuiti della Ceragiola (subito all’ingresso del paese, dopo il ponte del Pretale – ponte di ferro) oppure a Palazzo Mediceo. Per quanti, invece, intendono procedere con un proprio mezzo, sono a disposizione due parcheggi a pagamento: alla ex cava IMP e alla Desiata.

Assieme alle informazioni logistiche, l’amministrazione comunale raccomanda ancora alcune basilari regole a quanti frequentano la zona, ovvero di indossare calzature e abbigliamento adatti ai sentieri di montagna e, in caso di temporali o rovesci improvvisi, di allontanarsi immediatamente dall’alveo del fiume in quanto si tratta di area soggetta a rapido aumento delle portate. Non ultima la raccomandazione di adottare atteggiamenti rispettosi dell’ambiente, ad esempio conferendo i rifiuti negli appositi raccoglitori.