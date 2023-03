Valle del Serchio: riprende l’attività radiologica ed ecografica per pazienti esterni all’ospedale di Barga

Valle del Serchio, 15 marzo 2023 – E’ ripresa da oggi (mercoledì 15 marzo 2023) all’ospedale di Barga l’attività radiologica ed ecografica per pazienti esterni alle strutture ospedaliere, che in pratica dal periodo del lockdown per l’emergenza Covid era stata sospesa, mentre era sempre stata garantita quella a servizio dei pazienti ricoverati negli ospedali della Valle del Serchio.

Una buona notizia, quindi, che conferma la volontà dell’Azienda USL Toscana nord ovest di assicurare servizi adeguati ai cittadini della Valle, nonostante le difficoltà a reperire personale, soprattutto per certe specialità come appunto la Radiologia.

“Grazie agli ultimi concorsi regionali – spiega il direttore della Radiologia di Lucca e Valle del Serchio Laura Bassani – abbiamo 4 professionisti in più, che ci permettono di iniziare a ripristinare l’attività come in era pre-Covid, con un minor affanno nella copertura dei turni. La riattivazione della radiologia per esterni in Valle del Serchio è una priorità che ho sempre voluto attuare, in accordo con l’Azienda, nell’ottica di strutturare meglio i nostri percorsi.

Tra l’altro, grazie ai fondi del PNRR, avremo presto a disposizione un nuovo apparecchio radiologico con tecnologia avanzata digitale che permetterà di effettuare tutti i tipi di radiografie con alta qualità e con ottimizzazione della dose radiante per tutti i tipi di pazienti e per qualsiasi età. Ciò consentirà quindi di migliorare la qualità delle prestazioni radiologiche in Valle del Serchio.

“La riapertura di questo servizio – sottolinea il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – era un nostro importante obiettivo e conferma la volontà dell’Azienda, espressa più riprese, di investire nel territorio della Valle del Serchio. Grazie a questa iniziativa verranno rafforzate le attività radiologiche, sempre in rete con la Piana di Lucca.

Ringrazio quindi i nostri professionisti, che ogni giorno mettono le loro a capacità a disposizione della comunità: sono loro la vera forza dell’Azienda e del sistema sanitario”.

“Esprimo soddisfazione – evidenzia Caterina Campani, sindaco di Barga nonché presidente della Conferenza dei sindaci della Valle del Serchio – per la riattivazione di un servizio di cui beneficia tutta la comunità. Sulla questione mi ero confrontata a più riprese con la direzione aziendale e anche direttamente con la dottoressa Bassani, che ringrazio per aver rispettato l’impegno che aveva preso a ripartire con le attività appena ci fosse stato il personale necessario per farlo, dopo la sospensione legata all’emergenza pandemica”.