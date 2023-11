Castelnuovo di Garfagnana, 10 novembre 2023 – Un incontro per famiglie, care giver, anziani e organizzazioni, per presentare i servizi di sollievo “Pronto badante” in Valle del Serchio.

Si svolgerà mercoledì 15 novembre, dalle ore 15.30 alle 17.30 nella sala riunioni della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, in via Giovanni Pascoli 10, con l’organizzazione dell’Azienda US Toscana nord ovest – Zona distretto della Valle del Serchio in collaborazione con Soecoforma e con tutti i soggetti coinvolti in queste attività, finalizzate a fornire risposte alle famiglie con anziani fragili.

L’incontro verrà aperto dal governatore della Misercordia di Castelnuovo Mauro Giannotti.

Seguiranno gli interventi della responsabile dell’unità funzionale Servizio sociale, non autosufficienza e disabilità per la Zona distretto della Valle Maela Pedri e l’incaricata per la funzione Non autosufficienza e disabilità Sabrina Grisanti che illustreranno i servizi per gli anziani fragili disponibili in questo territorio, nella cornice del piano regionale per la Non autosufficienza 2022-2024.

La coordinatrice del progetto “Pronto badante” in Valle del Serchio Elvira Papagno e la case manager della cooperativa La mano amica Sara Casiraghi parleranno poi di questo importante progetto come nodo della rete dei servizi territoriali.

La responsabile di progetto Soecoforma Elisabetta Linati approfondirà poi i servizi di supporto a “Pronto badante” (guida operativa e formazione.

Prevista infine la presentazione ai presenti delle associazioni del territorio coinvolte nell’iniziativa.

Tutte le persone della Valle del Serchio interessate alla questione sono invitate a partecipare all’evento.

COS’È IL PROGETTO “PRONTO BADANTE”

È il progetto promosso da Regione Toscana per sostenere la famiglia quando si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano.

E’ previsto il coinvolgimento delle Zone Distretto e Società della Salute, del Terzo settore e del volontariato presenti sul territorio per fornire:

– l’intervento diretto di un operatore nell’abitazione dell’anziano, per garantire alla famiglia supporto e adeguate informazioni sui percorsi socio-assistenziali offerti;

– un sostegno economico per l’attivazione di un rapporto con un assistente familiare accreditato;

– la consulenza telefonica con un esperto per la verifica dei propri diritti

previdenziali.

A CHI È RIVOLTO

“Pronto Badante” è rivolto all’anziano che vive da solo o in famiglia che rientra in queste condizioni:

– la sua età è uguale o superiore a 65 anni;

– è residente in Toscana;

– si trova in un momento di difficoltà, fragilità o disagio che si manifesta per la prima volta;

– non c’è in atto per lui/lei un progetto di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei servizi territoriali.

COME ATTIVARE “PRONTO BADANTE” E SPORTELLI TERRITORIALI

Per attivare il progetto è necessario chiamare il numero unico regionale 055 4383000, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore dedicato si recherà all’abitazione dell’anziano in difficoltà.

Se sussistono i requisiti previsti dal progetto, Regione Toscana corrisponderà un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, per l’attivazione del rapporto con un assistente familiare accreditato.

L’operatore dedicato inoltre garantirà un periodo di tutoraggio a domicilio per aiutare la famiglia ad attivare il rapporto, con un assistente familiare accreditato.

Contattando il numero unico regionale 055 4383000, il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18, il consulente esperto risponderà alle richieste in materia previdenziale e assistenziale.

Oltre al numero regionale è possibile richiedere informazioni agli sportelli diffusi sul territorio, telefonando o recandosi di persona nei giorni ed orari seguenti:

Sportello di Castelnuovo | Misericordia Castelnuovo Garfagnana

Viale Giovanni Pascoli 10, Castelnuovo Garfagnana

martedì dalle 15 alle 17 – telefono 0583 641312

Sportello di Ghivizzano | Croce Verde

Piazza della Stazione, Coreglia Antelminelli

il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 – telefono 0583 779231

Sportello di Lucca | Consorzio Soecoforma

Via E. Mattei 293/F, Lucca

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 18

telefono 0583 432222 – 370.1542193

prontobadanteluv@soecoforma.it .

