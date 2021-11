Valle del serchio – in lutto per la morte di Marco Tognetti

il Paese di Fosciandora sotto shock: “Non si può morire così giovani”

Fosciandora in lutto per la scomparsa di Marco Tognetti, morto per una grave malattia a soli 23 anni.

Una triste notizia per tutto il paese e la valle ancora incredulo per la perdita del giovanissimo Marco.