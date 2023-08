Valle del Serchio: il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione è stato  trasferito a Gallicano

Valle del Serchio, 10 agosto 2023 – La ASL Toscana nord ovest informa che il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione della zona Valle del Serchio è stato trasferito a Gallicano nella sede del Dipartimento di Prevenzione in via IV Novembre 10. E’ possibile contattare gli uffici telefonando ai numeri:

0583 729457-466-467 (validi anche, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 13, per prenotare le vaccinazioni) oppure tramite mail all’indirizzo ipn.vds@ uslnordovest.toscana.it.