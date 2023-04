Valle del Serchio: dal 5 aprile due pediatri visitano i bambini all’ex CESER di Fornaci di Barga 31 marzo 2023 – Per affrontare nel medio-lungo periodo la problematica della carenza di pediatri di famiglia in Valle del Serchio, la direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e la direzione di zona hanno stabilito di garantire nuove attività territoriali programmate per tre giorni alla settimana, già a partire da mercoledì 5 aprile, con due professionisti che visiteranno i bambini della zona nella sede dell’ex CESER a Fornaci di Barga. Con la delibera numero 1095 dello scorso 29 marzo, infatti, in base all’articolo 46 dell’accordo collettivo nazionale per la medicina pediatrica, sono state attribuite attività territoriali programmate ai pediatri dottor Graziano Cesaretti e dottoressa Antonella Fossi, che saranno a disposizione delle famiglie della Valle a Fornaci di Barga il martedì dalle ore 9 alle 12 (Fossi), il mercoledì dalle 9 alle 13 (Cesaretti) e il giovedì dalle 15 alle 18 (Fossi). Questo nuovo calendario partirà dal 5 aprile e da quella data saranno sospesi gli ambulatori del martedì mattina della dottoressa Chiara Domenici (per cui l’ultima seduta a Fornaci di Barga sarà martedì 4 aprile) e del giovedì mattina della dottoressa Laura Crespin (per cui l’ultima seduta a Fornaci di Barga è stata giovedì scorso 30 marzo). Anche a queste due professioniste la direzione aziendale esprime la propria riconoscenza, per la disponibilità dimostrata per far fronte alla situazione di criticità che si era venuta a creare. Il responsabile delle Cure Primarie dottor Marco Farnè ringrazia inoltre il collega medico di comunità del presidio di Fornaci di Barga dottor Federico Romani, per essersi fin da subito attivato e adoperato per individuare e allestire un ambulatorio pediatrico all’interno del poliambulatorio specialistico dell’ex CESER di Fornaci. L’importante servizio assicurato dai dottori Fossi e Cesaretti rientra nelle azioni messe in campo dall’Asl per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. L’attività proseguirà quindi fino al momento in cui verrà individuato in Valle del Serchio un nuovo pediatra titolare.