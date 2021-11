Valerio Lundini: ho conosciuto Tuono Pettinato proprio a Lucca Comics & Games

“Il Tuono Day è stato un bel momento del festival. Ci eravamo incontrati proprio a Lucca Comics & Games” così Valerio Lundini, comico, autore e conduttore televisivo amatissimo dai giovani, per il grande successo “Una pezza di Lundini”, programma in onda in seconda serata su Rai 2.

Il comico, che nel 2021 ha partecipa come ospite nella terza serata al Festival di Sanremo, insieme a Roy Paci, con la cover al fianco di Fulminacci con il brano Penso positivo di Jovanotti e ha pubblicato “Era meglio il libro”, la sua prima opera letteraria, ha partecipato all’incontro dedicato a Tuono Pettinato, “Il fumettista che faceva air guitar”, con la giornalista e divulgatrice Silvia Bencivelli, la scrittrice Marta Barone, il musicista Simone Lucciola, i registi Marco e Antonio Manetti (i Manetti Bros), moderato dal giornalista Luca Valtorta.

“Tuono ha lasciato un grande vuoto non solo nel mondo dei fumetti, perché aveva estimatori anche in altri campi – ha aggiunto Lundini – mi piace pensare che questa possa essere per tanti la spinta ad andare a riscoprire le molte belle cose che ha realizzato”.