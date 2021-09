VALENTINA SALVATORI: “UNA CITTÀ DELLO SPORT NELLA GRANDE AREA EX CAMPING DI VIA DELLA SIPE

Investimenti sulle strutture sportive, la realizzazione di una vera e propria Città dello Sport e potenziamento dell’ufficio sport e associazionismo. Valentina Salvatori e Creare Futuro hanno le idee chiare ed un programma ben strutturato per l’ulteriore crescita del settore sport nei prossimi anni.

L’incontro che il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha avuto, assieme a Valentina Salvatori, con le associazioni sportive e del volontariato di Seravezza ha sortito indicazioni e risultati di grande rilievo.

Giani, oltre a dichiarare la propria totale disponibilità e quella del suo staff tecnico per supportare le proposte del Comune di Seravezza ha totalmente sposato le strategia tracciate nel programma elettorale di Creare Futuro e già avviate dell’Amministrazione Comunale in carica.

La convinzione di partenza è che lo sport è elemento sociale fondamentale per il benessere, la formazione e la socializzazione di una comunità e che come tale va promosso, fatto crescere, sostenuto in ogni sua forma e attuazione. Lo sport è anche elemento di promozione territoriale e di sostegno alle economie del turismo e dell’accoglienza.

Per questo con la nuova amministrazione Creare Futuro aumenterà in numero e accrescerà in formazione l’attuale ufficio comunale dedicato allo sport e alle associazioni.

Ecco che la prospettiva che si apre e concretizza, anche con il pieno e fondamentale sostegno della Regione Toscana, è quella di avere in rapida sequenza sul nostro Comune l’ampliamento, ristrutturazione e realizzazione delle tribune per il pubblico, per altro già finanziate, della palestra della scuola Secondaria Enrico Pea a Marzocchino.

Sempre a Marzocchino sarà realizzata una nuova palestra in tensostruttura sul campetto di via Catene.

Verranno inoltre investite altre risorse per l’ulteriore potenziamento del campo sportivo del Pianaccia Minazzana e per lo Stadio del Buon Riposo per il quale è già stata finanziata la realizzazione di una nuova palazzina destinata ad ospitare la sala bar e i servizi igienici per gli spettatori.

Ma lo sguardo vola ancora più alto: alla realizzazione di una vera e propria Città dello Sport nella grande area ex Camping di via della Sipe. Questa sarà organizzata come un sistema di valenza comprensoriale, esattamente come la Piscina Comunale Città di Seravezza, che sfrutterà al meglio la facile comunicabilità con i comuni vicini, anche quelli della provincia di Massa e la prossimità al casello autostradale.

Nella stessa area sorgerà, su via delle Ciocche un centro sportivo dedicato alle specificità del nostro territorio e realizzato assieme ai protagonisti delle attività sportive del Palio dei Micci e delle associazioni sportive comunali.

La grande passione ed esperienze che il Presidente Giani ha da sempre verso lo sport e l’associazionismo aiuterà la nuova amministrazione a cogliere in sequenza questi obiettivi che sono ambiziosi, ma perfettamente calzanti con le qualità elevate del nostro territorio e del nostro Comune.