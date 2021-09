VALENTINA SALVATORI PRESENTA PROGRAMMA E LISTA CREARE FUTURO A QUERCETA

Un programma condiviso e costruito dal basso, con la gente, grazie a tanti incontri e confronti ad ogni livello, Valentina Salvatori e la coalizione progressista e a forte vocazione civica che la sostiene, Creare Futuro, sono pronti per presentare la loro visione di comunità e di futuro. L’appuntamento è per sabato 18 settembre alle 18 in Piazza Matteotti a Querceta.

Un’occasione per rincontrare e conoscere i candidati che uniscono esperienza e novità all’insegna della competenza e dell’impegno, oltre ad un’ampia rappresentatività di tutto il territorio. Lavoro, sociale, ambiente, crescita e sviluppo sostenibile, tanti i temi del programma su cui discutere e lavorare insieme per Creare Futuro.

Appuntamento dunque sabato 18 settembre alle 18.00 in Piazza Matteotti a Querceta.