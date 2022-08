L’intervento si è concluso intorno alle 11.30, con il recupero della persona da parte dell’elisoccorso e il successivo trasporto in ospedale

Intervento stamattina per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino in Alta Valcamonica. La Stazione di Temù è stata allertata per un intervento sul Pian di neve, zona Cima Venerocolo. Una persona era rimasta incastrata con una gamba sotto un masso.