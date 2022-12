valanga sulla Marmolada. Coinvolto uno sciatore

Cronaca meteo diretta: valanga sulla Marmolada. Coinvolto uno sciatore. I dettagli Valanga a Pian dei Fiacconi, si sa ancora poco su eventuali persone coinvolte.

Valanga sulla Marmolada (foto di archivio)

Nella mattinata di oggi, Martedì 6 Dicembre è stato lanciato l’allarme per il distacco di una Valanga a Pian dei Fiacconi sulla Marmolada. Il distacco è avvenuto nella zona dove già nel 2020 un rifugio era stato distrutto da una slavina. Le prime informazioni parlavano di alcune persone coinvolte, poi si è saputo del coinvolgimento di un solo sciatore che pur essendo rimasto sepolto parzialmente dalla neve non ha riportato ferite gravi. È in corso l’intervento del Soccorso alpino del Trentino.