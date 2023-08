Domenica 20 Agosto dalle ore 17:30 presso l’impianto natatorio “Le Monache” di Vagli Sotto si terrà la presentazione del libro “Il paese sommerso – fra storia e leggenda” , alla presenza dell’autore Dante Verdigi, insieme ad altri autori del nostro territorio: Lida Coltelli e Pietro Paolo Angelini.

Questo libro ha lo scopo di preservare la memoria di chi eravamo. Si tratta di un vero e proprio percorso per riconoscere l’identità “vaglina”, perché il tempo ha il potere di allontanare la consapevolezza di ciò che una volta è stata casa e normalità. Questa è un’occasione per passeggiare nella nostra storia, affinché non vada mai perduta.