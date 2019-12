Dopo 3 anni, 139 incontri istituzionali con l’intervento e la professionalità, che negli incontri e nella stesura dei piani di bacino che sono riusciti con i ministeri competenti e le varie commissioni regionali a far decollare questi architetti geologi avvocati geometri che sono i migliori attualmente nel mercato.

Questo Comune si è assicurato per altri 20 anni la continuità del lavoro e nelle cave del marmo.

Così dalle 9 cave attuali si passerà ad altre 23!

Entro 90 giorni gli imprenditori dovranno presentare il piano, poi saranno aperte le altre cave e assunte oltre SVARIATE MAESTRANZE . Nessuno, per altri 20 anni potrà fermare l’attività. A Firenze, gli Amministratori di Vagli Sotto hanno firmato la fine delle conferenze dei servizi.

STORICA FIRMA IN REGIONE!!!

FINALMENTE SOLO NOI VAGLINI ORA SIAMO I SOLI ARTEFICI DEI NOSTRI DESTINI LAVORATIVI.

VIVA LA PROSPERITÀ DI LAVORO PER TUTTI.

FATTI NON PAROLE….MA FATTI VERI!

Ora tutti diranno ..ce l’hanno fatta anche per merito mio, bla bla bla, non è vero! Ne sindacati, ne girotondini NE SARDINE , ne minoranze che con farina che non è del suo sacco sono come principianti allo sbaraglio. IN QUESTO COMUNE TUTTE LE TASSE SPETTANTI AL COMUNE ,SONO STATE TOLTE, ANNO NUOVO 2021 TOGLIEREMO ANCHE I PAGAMENTI DELLA MENSA

E QUELLE SPESE DI SCUOLABUS ,

PERTANTO NEL NOSTRO COMUNE TUTTE LE TASSE PAGAMENTI O ALTRO SPETTANTI AL COMUNE ,NESSUNO Pagherà PIÙ NULLA .QUELLE sulla MENSA ERANO già state preventivato DI TOGLIERLE 2020,

ma i 25 mila euro,MA I VENTICINQUEMILA EURO, GIÀ stanziati , sono serviti e servono per qualcosa che nessuno credeva servissero . (??????????)

……… …….( ) a tempo dovuto lo diremo ai cittadini nelle forme di legge anche di quanto è costato e quanto costa a tutti noi. Una situazione che rimarrà nella storia locale. buon NATALE, e il 2021 porterà oltre 60 posti di lavoro nelle cave, e oltre 70 stagionali nel turismo.

FATTI NON PAROLE.