Il comune di VAGLI , oggi ha eseguito le prove , per lasciare per tutto il periodo primo dicembre , 31 gennaio il famoso ponte a funi sospeso , con le luci accese Grazie per l’iniziativa e già stasera I cittadini passeggiano , visto che anche l’entrata è gratis e libera.

Noi cittadini diciamo grazie.

MARIO PUGLIA