Si informa che la strada provinciale per Vagli N50 e la strada comunale per Roggio, più precisamente diga di Vagli – Puglianella – Vitoio, resteranno chiuse al transito e alla sosta dalle ore 16:25 alle ore 20:10 (e comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara) di venerdì 4 Marzo 2022.