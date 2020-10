Vaccino Covid Pfizer: quando arriveranno le prime dosi e a chi saranno somministrate – di Massimo Tarabella

Nel quadro di un trend epidemico in crescita una buona notizia arriva: la casa farmaceutica Pfizer – per voce dell’amministratore – annuncia di chiedere la registrazione del suo vaccino anti-Covid nella terza settimana di novembre. E se tutto andrà bene già a gennaio/febbraio potrebbe iniziare la distribuzione.

A quel punto, seguendo i dettami dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) la vaccinazione sarà avviata secondo un ordine di priorità: prima i medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine e personalità di governo. Allo stesso tempo sarannovaccinate le persone ultra 65enni essendo più a rischio. Poi dipende da Paese a Paese.

Intanto il ministero della Salute fa sapere che in Italia potrebbero arrivare nella prima tranche 2-3 milioni di dosi. “Ogni persona riceverà due dosi; nella prima fase si vaccineranno circa un milione di persone. Ma per la protezione ci vogliono mesi: la risposta immunitaria ha bisogno di tempo per “maturare” ed essere ottimale. Le due dosi vengono fatte a un mese di distanza e dopo la seconda dose bisogna aspettare almeno 15 giorni, quindi i primi a essere vaccinati – se si inizia a febbraio – potrebbero essere protetti da fine marzo. Entro giugno, potremmo aver esaurito questa prima tranche, soprattutto se seguiamo la logistica della distribuzione del vaccino antinfluenzale. Per avere la maggior parte della popolazione vaccinata probabilmente arriveremo al 2022”.

Questo significa che le persone fragili devono proteggersi ancora per mesi e superare l’inverno.

“C’è l’influenza, ci sono le polmoniti batteriche, ci sono le infezioni respiratorie parainfluenzali che possono uccidere una persona immunodepressa e fragile”.