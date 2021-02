Vaccino anti-Covid, lunedì le prime dosi per gli ultraottantenni

PROV. LUCCA – Sarà il medico di famiglia a contattare i propri pazienti per la somministrazione in ambulatorio. Nella prima fase del piano saranno disponibili 6 dosi a settimana per medico.

Partirà dalla sede della medicina di gruppo in Borgo Giannotti la campagna di vaccinazione degli ultraottantenni in provincia di Lucca. La data fissata è quella del prossimo lunedì 15 febbraio, quando arriverà il primo campione da somministrare: al momento sono previste 6 dosi a settimana per ogni medico.

Sarà il medico di famiglia a contattare i propri pazienti per invitarli a recarsi in ambulatorio e a sottoporsi alla vaccinazione, seguendo una lista stilata in ordine decrescente di età.

Il piano vaccinale procederà tenendo conto delle dosi via via disponibili, con tempi che, conseguentemente, potrebbero essere non sempre certi e rapidi, tenuto anche conto della necessità del richiamo a 21 o a 28 giorni, a seconda della tipologia di vaccino somministrato. Del resto anche alcuni medici di medicina generale, liberi professionisti e odontoiatri, non sono ancora riusciti a sottoporsi alla vaccinazione.

Anche docenti e personale scolastico sono in attesa della riapertura delle prenotazioni sul portale regionale. L’adesione alla campagna vaccinale nel mondo della scuola è stata altissima, sottolinea Donatella Buonriposi, provveditore agli studi della provincia di Lucca: i posti disponibili sono stati esauriti in tre ore.