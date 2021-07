Vaccini, la Toscana tra i giovani: nel fine settimana la campagna di sensibilizzazione

Il progetto “GiovaniSì Vaccinano” sarà illustrato nei dettagli dal presidente Eugenio Giani e dal consigliere per le politiche giovanili Bernard Dika, nel corso della conferenza stampa in programma domani, venerdì 30 luglio, alle ore 13, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze. Sarà possibile collegarsi anche in remoto.

La Regione Toscana scende in campo per sensibilizzare i giovani alla vaccinazione anti Covid.

Il progetto interesserà alcune località costiere, di competenza territoriale delle Asl Sud Est e Nord Ovest e prevede il coinvolgimento del volontariato per una #ToscanaSiCura!