Vaccini in spiaggia, dal 13 agosto le nuove tappe della costa nord ovest

L’iniziativa del progetto “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” proseguirà dal 13 agosto lungo la costa toscana della Nord Ovest. Oggi, intanto, il camper, adeguatamente attrezzato per somministrare i vaccini anti Covid prenotati sul portale regionale, ha fatto tappa a Fonteblanda, una frazione del Comune di Orbetello in provincia di Grosseto, dove si sono riscontrati, ancora una volta, una piena adesione alla campagna di vaccinazione e il tutto esaurito delle 150 dosi giornaliere, messe a disposizione. Il camper, dopo le prossime tappe a Marina di Grosseto (11 agosto) e a Castiglione della Pescaia (12 agosto), si dirigerà verso le località balneari della nord ovest: in tutto 12 nuove tappe, da venerdì 13 a martedì 24 agosto, partendo da Piombino fino a Marina di Massa, come da cronoprogramma sotto riportato.

Oggi, a Fonteblanda erano presenti, fra gli altri, oltre al consigliere alle politiche giovanili della Regione Toscana Bernard Dika, il senatore Roberto Berardi, l’assessore allo sviluppo e strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Orbetello Luca Teglia con il consigliere comunale con delega alle problematiche organizzative servizi sanitari Michele Pianelli, e il direttore della zona distretto Colline dell’Albegna della Asl sud est Roberta Caldesi, che hanno ringraziato i vaccinatori, impegnati in prima linea, ed espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, frutto di un grande lavoro di squadra.

“Sono contento del successo dell’iniziativa dei vaccini in spiaggia. Tantissimi giovani e non solo in questi giorni hanno dimostrato il senso di responsabilità, che contraddistingue la Toscana – fa sapere il presidente Eugenio Giani -. Con le nuove tappe portiamo il camper anche verso la costa nord della Regione, per garantire la più ampia copertura possibile”.

“Tramite queste nuove tappe risaliamo tutta la costa della Toscana con ‘GiovaniSìVaccinano’ – spiega il consigliere per le politiche giovanili, Bernard Dika -. La Toscana è in campo per vaccinare tutti, senza mai fermarsi. Anche nel weekend e a Ferragosto il camper è in spiaggia. Le parole di apprezzamento del commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo al presidente Giani testimoniano il valore dell’iniziativa. Ringrazio i giovani, che stanno dando l’esempio, e gli operatori sanitari impegnati, avanti!”.

“L’utilizzo del mezzo mobile per assicurare le vaccinazioni ai giovani nelle località di vacanza – sottolinea il direttore generale dell’Asl nord ovest Maria Letizia Casani – è un nuovo step fondamentale del progetto GiovaniSìVaccinano. Dopo la campagna di informazione e sensibilizzazione, che già era stata accolta con favore dalle ragazze e dai ragazzi coinvolti, anche nella nostra Asl si passa a garantire direttamente la somministrazione del vaccino che rappresenta, lo ricordiamo sempre, la strada maestra per ritornare il prima possibile a una vita normale. Da venerdì 13 agosto a martedì 24 agosto il camper vaccini toccherà ben 12 località della costa, partendo da Piombino per arrivare a Marina di Massa, grazie alla costante presenza di volontari e operatori Asl. Vorrei evidenziare ancora una volta l’importante gioco di squadra, attuato tra le nostre Aziende sanitarie, la Regione Toscana, la Protezione civile e le associazioni di volontariato dei territori interessati, che hanno confermato anche in questa occasione la loro disponibilità e sensibilità”.

L’iniziativa “GiovaniSìVaccinano in spiaggia”, lo ricordiamo, è rivolta ai giovani e non (dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su). Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione.

Intanto da oggi, 10 agosto, sono prenotabili sul portale regionale 80mila nuove dosi Pfizer, messe a disposizione di coloro che non si sono ancora vaccinati.

Le date di “Vaccini in spiaggia”

Asl sud est

Mercoledì 11

Marina di Grosseto, spazi davanti alla Fortezza, ore 10-24

Giovedì 12

Castiglione della pescaia, inizio via Roma, davanti sede del Comitato della Cri (ex palazzo comunale), ore 10-24

*****

Asl nord ovest

Venerdì 13

Piombino-Porto (Parcheggio Poggio Batteria), ore 14-23

Sabato 14

San Vincenzo, Piazza Mischi, ore 14-23

Domenica 15

Castiglioncello, Via Marconi (Caserma Carabinieri), ore 14-23

Lunedì 16

Marina di Cecina, Via Galliano (ex Vivaio Forestale), ore 14-23

Martedì 17

Livorno Rotonda di Ardenza, ore 11.30-18.30

Livorno, Quartiere Venezia, Piazza del Logo Pio, ore 19.30-22.30

Mercoledì 18

Tirrenia località Calambrone, via del Tirreno 361, ore 13-22

Giovedì 19

Marina di Pisa, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana, ore 13-22

Venerdì 20

Cinquale, Piazza Maccari, ore 16-22

Cinquale, lungo mare (via IV Novembre), ore 23-02.00

Sabato 21

Marina di Massa, Piazza Betti, ore 15-24

Domenica 22

Lido di Camaiore, Pontile del Lido, ore 16-24

Lunedì 23

Forte dei Marmi, Via Spinetti angolo Via Matteotti (Pineta Falcone e Borsellino), ore 16-24

Martedì 24

Viareggio, Piazza Mazzini, ore 16-24