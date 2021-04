Vaccini, Fantozzi (Fdi): “Le prenotazioni online sono complicate, in Garfagnana manca la rete”

“Coinvolgere maggiormente i medici di famiglia e pubblicizzare il numero verde per le prenotazioni telefoniche”

Firenze 17/04/2021 – “La Regione deve rivedere in tempi rapidi la procedura della prenotazione telematica dei vaccini. La Regione non tiene conto che in tanti, soprattutto anziani, non hanno il computer nelle loro abitazioni o comunque hanno bisogno di aiuto per poter usufruire delle piattaforme online e non sempre hanno parenti e amici disponibili. Inoltre, in molte zone della Toscana come la Garfagnana, ad esempio, la rete internet non funziona o funziona molto male. La connessione, a causa dell’assenza della fibra, è a macchia di leopardo e accedere al portale diventa molto difficoltoso” fa notare il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Chiediamo alla Regione di pubblicizzare maggiormente il numero verde regionale per le prenotazioni telefoniche che possano supplire a quelle online, e coinvolgere maggiormente i medici di famiglia facendo loro pianificare le liste di priorità sulla base del piano vaccinale” esorta Fantozzi.