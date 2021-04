VACCINI ANTI-COVID: OLTRE 500 LE PERSONE SEGUITE E AIUTATE IN 10 GIORNI PER LA PRENOTAZIONE

VACCINI ANTI-COVID: OLTRE 500 LE PERSONE SEGUITE E AIUTATE IN 10 GIORNI PER LA PRENOTAZIONE

Sta riscuotendo successo il servizio di supporto alla popolazione promosso e organizzato dal Comune con la rete del volontariato locale

Centinaia le persone guidate nella prenotazione del vaccino anti-Covid, altrettante quelle seguite telefonicamente. In dieci giorni scarsi, il servizio di supporto alla popolazione per la prenotazione dei vaccini, messo in piedi dal Comune di Lucca insieme con la rete del volontariato lucchese e con il centro operativo comunale di Protezione Civile, sta dando i frutti sperati: tante, settimanalmente, le persone gestite da remoto o in presenza, così da rendere più facile e più accessibile il portale unico regionale dedicato alla campagna vaccinale Covid-19. Ed è così che arrivano a 240 le persone seguite dalla Croce Verde di Lucca, mentre raggiungono le 100 unità quelle della Misericordia. E ancora la Croce Rossa di Lucca e la Caritas diocesana, che smistano decine di telefonate al giorno e altrettanti appuntamenti in presenza. Il Centro di cittadinanza attiva “Il Bucaneve” di Santa Maria a Colle sta rappresentando un presidio efficace per tutto l’Oltreserchio, mentre la Croce Verde di Ponte a Moriano e l’Acat Piaggione svolgono un ruolo di primo piano per i cittadini del Morianese e della Brancoleria. Un’iniziativa attesa e apprezzata, a giudicare dai numeri, che va a completare l’attività di informazione portata avanti, settimanalmente, dal Comune: ogni venerdì pomeriggio, infatti, il sindaco, Alessandro Tambellini, la consigliera comunale delegata alla sanità, Cristina Petretti, i medici referenti della zona distretto Piana di Lucca e i medici vaccinatori del nostro territorio dedicano uno spazio – in diretta – alla popolazione, per il libero confronto e l’approfondimento. Sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, i cittadini hanno, da una parte, la possibilità di ricevere aggiornamenti rispetto alla campagna vaccinale; e, dall’altra, di fare domande in diretta ai medici e agli amministratori.

Ecco, di seguito, i contatti delle associazioni: Caritas Lucca, piazzale Arrigoni (centro storico), 0583.430939, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16; Misericordia Lucca, piazza della Misericordia (centro storico), 0583.492003, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; Croce Verde Lucca, via Pesciatina, 0583.467713, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 16; Croce Verde Ponte a Moriano, 0583.406490, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; Anpana Sant’Alessio, 3662780347, martedì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 13; Centro cittadinanza attiva Oltreserchio “Il Bucaneve”, Santa Maria a Colle, via della Chiesa, 24, 349-6579289, martedì dalle 15 alle 17; Acat Piaggione, 0583.436270, mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.