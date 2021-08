Vaccini a Ferragosto, Giani ringrazia gli operatori: “Esempio di dedizione alla comunità”

La Toscana non si ferma e le vaccinazioni sono continuate a ritmo sostenuto anche nel giorno di Ferragosto. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutto il personale degli hub che ieri si è impegnato senza sosta garantendo circa 15mila vaccinazioni. “Grazie di cuore – ha detto Giani- a infermieri, volontari, amministrativi, personale addetto alla sicurezza per lo straordinario lavoro svolto, un esempio unico di dedizione alla comunità”.

Giani ha poi ricordato che da oggi, lunedì 16 agosto, la fascia d’età 12-18 anni potrà vaccinarsi anche senza prenotazione. “Anche oggi gli operatori al lavoro negli hub saranno fortemente impegnati- ha proseguito il presidente- . L’accesso libero da parte dei giovani richiede infatti uno sforzo organizzativo maggiore ma sono fiducioso e ringrazio fin da ora tutti per il lavoro che stanno svolgendo. I giovani- ha aggiunto Giani-stanno dando un grande esempio di responsabilità e di predisposizione verso la vaccinazione. E’ giusto, quindi, agevolarli e consentire loro di richiedere la somministrazione del vaccino anche senza prenotazione, prima dell’inizio dell’anno scolastico, mentre sono ancora in vacanza”

Ricordiamo che i ragazzi potranno recarsi negli hub di riferimento territoriale, per richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino. I minori interessati dovranno presentarsi a uno qualsiasi dei centri vaccinali aziendali secondo i consueti orari di apertura con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione nell’impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19