PORCARI – Vacanze over 60 a Forte dei Marmi, aperte le iscrizioni

Ci sarà tempo fino all’11 luglio per presentare domanda di partecipazione

Due settimane in vacanza a Forte dei Marmi per stare in compagnia e respirare l’aria buona del mare. È questa la formula pensata dal Comune di Porcari per sostenere la socialità e il benessere psicologico delle persone con più di 60 anni che desidereranno aderire all’iniziativa in programma dal 4 al 18 settembre.

L’assessore alle politiche sociali Michele Adorni, insieme al referente Luca Rosellini, ha presentato ai cittadini interessati le novità dell’edizione 2023 in un incontro, molto partecipato, che si è tenuto lo scorso martedì (20 giugno) in municipio.

“Sono due le importanti novità di quest’anno: la prima – spiega l’assessore Adorni – riguarda la meta: per la prima volta la ‘villeggiatura’ sarà a Forte dei Marmi, dopo molte edizioni sulle spiagge viareggine. La seconda riguarda l’età di accesso alla vacanza, che in precedenza aveva come soglia i 65 anni e che è stata abbassata a 60 anni. Abbiamo scelto una struttura confortevole e metteremo a disposizione dei vacanzieri anche una navetta per gli eventuali spostamenti da e verso l’hotel. Questa opportunità intende combattere l’isolamento che può accompagnare la terza età e rafforzare i legami tra le persone. Quale migliore occasione di una vacanza per condividere il tempo e fare il pieno di energia per affrontare l’arrivo dell’autunno? Invito tutti i porcaresi interessati a fare domanda il prima possibile”.

Possono presentare la richiesta i residenti a Porcari che abbiano compiuto almeno 60 anni di età, in condizione di autosufficienza o, in caso contrario, con un accompagnatore. I moduli con la domanda di partecipazione da compilare sono disponibili sia al Centro culturale Cavanis, in via Roma, sia sul sito istituzionale del Comune. Oltre a una fotocopia fronte-retro del documento di identità valido, è necessario presentare una scheda anamnestetica e sanitaria firmata dal medico curante. Tutta la documentazione dovrà pervenire al protocollo di piazza Felice Orsi entro e non oltre martedì 11 luglio. L’ufficio è aperto tutte le mattine dalle 9 alle 13, da lunedì a venerdì; inoltre è aperto nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30.

Il contributo economico a carico del richiedente sarà calcolato in base al reddito mensile personale netto. L’intera quota spetterà solo a chi può contare su 2000 o più euro al mese; chi ha un reddito mensile tra i 1500 e i 1999,99 euro corrisponderà 620 euro per la vacanza, mentre 580 euro è la quota di partecipazione prevista per chi ha un reddito mensile tra i 1200 e i 1499,99 euro. Il contributo richiesto a chi ha un reddito tra 900 e 1199,99 euro è di 540 euro; chi ce l’ha tra 600 e 899,99 euro dovrà sostenere una spesa di 490 euro per la vacanza e, infine, chi ha un reddito mensile fino a 599,99 euro dovrà corrispondere 370 euro. È prevista la sistemazione in stanza doppie: per una camera singola è richiesto un contributo aggiuntivo di 125 euro.