Vacanze di Natale all’estero, pochissime prenotazioni

Viareggio – Ancora un inverno complicato per le agenzie di viaggio, alle prese con i problemi legati all’ondata della variante Omicron del Covid – 19 e delle difficoltà burocratiche che ogni paese adotta per contenere i contagi

Numeri irrisori rispetto alle stagioni pre-pandemia quelli delle prenotazioni, anche perchè, come spiegano i tour operator, le mete internazionali disponibili sono in genere di fascia di prezzo medio alto.

Qualche segnale positivo arriva dal turismo interno, anche se il target è totalmente differente e limitato agli amanti dello sci, numeri che non possono compensare minimamente le perdite relative ai vacanzieri che prediligono il mare d’inverno. Mercato sostanzialmente stabile invece per quello che riguarda le crociere, che già durante la prima fase della pandemia si dotarono di protocolli specifici per garantire i viaggi in sicurezza.

fonte noitv