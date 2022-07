Vacanze di lusso, a Forte dei Marmi la spiaggia da 400 euro al giorno

Comodi gazebo in riva al mare

, chef stellato, cabine dotate di ogni comfort e opere d’arte tra un ombrellone e l’altro. Si tratta di alcuni dei servizi offerti da un famoso

stabilimento balneare

a

Forte dei Marmi

(LU) che offre coccole e relax, ma a costi non accessibili a tutti. “Una tenda in spiaggia con sedie sdraio e comodi lettini, costa circa 400 euro al giorno – dichiara in collegamento a ”

Morning News

” il gestore dello stabilimento – un prezzo che può raggiungere i

15mila euro per una stagione intera

“.

Mentre ci sono italiani che, facendo i conti con i rincari su ogni fronte, quest’anno potrebbero essere nella condizione di rinunciare alle vacanze estive, ce ne sono altrettanti che possono spendere queste cifre per una giornata al mare. ”

Abbiamo richieste tre volte superiori rispetto alla capienza dello stabilimento

– racconta il gestore che poi parla della clientela – ci sono soprattutto italiani, ma anche tanti turisti russi”, conclude.